韩高级公职者平均财产14.1亿韩元 同比增1.3亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国政府高级公职者的平均申报财产为14.1亿韩元。韩国政府共有1885名高级公职者属于财产公开对象。据统计，其中8成人员的财产出现增长，平均增额为1.3亿韩元。增幅最大的是釜山市议员金钟翰（音译），其财产较去年增加45亿韩元，增至今年的94.4亿韩元。在国务委员中，科学技术信息通信部长官崔起荣的财产增长最多，同比约增长11.7亿韩元，总额达119.3亿韩元，为中央部门公职者之最。在所有公开对象中，韩国电力公社社长金钟甲的财产最多，申报额达165亿韩元。韩国总统文在寅的申报财产为20.77亿韩元，较去年增加1.2亿韩元。国务总理丁世均的申报额为44.93亿韩元，较去年减少5.6亿韩元。青瓦台幕僚的平均申报财产为14.7亿韩元。另外，去年7月丁世均曾指示高级公职者出售自住房以外的住宅，不过总理办公室仍有高级公职者持有多套住房。在公开财产的759名中央政府公务员中，有388人申报持有土地，占比为51%。虽然部分公职者持有属于第3期新城规划范围内的土地，但均为继承或购于30多年前。此外，不公开父母或子女财产的公职者占比逐渐上升，此次有三分之一的公开对象拒绝申报1名以上家属的财产。