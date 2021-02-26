吴世勋支持率高于朴映宣 20多岁人群大举支持吴世勋

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韩国国际广播电台报道：在野圈选出首尔市长补缺选举单一候选人后首次进行的民调显示，国民力量党候选人吴世勋支持率高于共同民主党候选人朴映宣约20个百分点。除60岁年龄段选民外，20岁年龄段人群在其他年龄段选民中对吴世勋的支持率最高，引发了关注。据民调机构Realmeter受OhmyNews委托于本月24日针对首尔806名18周岁及以上人群进行的下任首尔市长最佳人选调查结果显示，吴世勋支持率为55.0%，朴映宣支持率为36.5%，两位候选人支持率差距达18.5个百分点，远超误差范围。从不同年龄来看，20岁年龄段人群对两位候选人的支持率差距尤其大，吴世勋支持率达60.1%，朴映宣为21.1%，两者差距几乎达3倍。在所有年龄段中，只有40岁年龄段选民对朴映宣的支持率（57.9%)高于吴世勋（34.7%）。从地区来看，吴世勋支持率在西北圈(53.1%)、东北圈(49.4%)、江西圈(56.6%)、江南圈(62.8%)等所有地区高于朴映宣。但在表示一定会进行投票的选民中，吴世勋的支持率为57.9%，朴映宣为46.5%。这意味着执政党支持者的组织动员和凝聚力方面领先在野党支持者。在政党支持率方面，国民力量党为37.7%、共同民主党30.1%、国民之党9.1%、正义党5.0%、开放民主党3.7%。本次调查可信任度为95%，标本误差为±3.5个百分点。详细内容可在Realmeter或中央选举舆论调查审议委员会官网进行查阅。