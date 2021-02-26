北韩向东海发射2枚短程导弹 青瓦台深表忧虑

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部表示，北韩25日上午在咸镜南道一带向东海海域发射2枚短程导弹。导弹飞行距离约为450公里，高度约为60公里，韩美两国情报部门正对具体数据进行精密分析。对于导弹是否为违反联合国安理会决议的弹道导弹，韩国国防部在例行记者会上并未给出判断，仅表示目前尚不适合称之为弹道导弹。北韩进行发射后，青瓦台于上午9时在国家安保室长徐薰的主持下召开国家安全保障会议常任委员会紧急会议，会议持续了约1小时30分钟。青瓦台表示，常任委员对北韩在美国对北政策评估期间发射导弹深表忧虑。此前，路透社援引日本海上保安厅的消息报道称，北韩有可能发射了弹道导弹。日本海上保安厅于25日上午7时09分发布消息称，北韩发射了可能是弹道导弹的物体。日本海上保安厅还提醒正在航海的船只关注进一步消息。日本防卫省也确认了相关消息。日本政府表示，据推定为北韩弹道导弹的发射体坠落在日本专属经济区外。本月21日上午，北韩在西海平南温泉附近发射2枚巡航导弹。包括这次发射在内，北韩从2020年起总共进行了6次发射，从2019年起计算则为19次。联合国安理会决议案并未禁止北韩发射巡航导弹，但明确禁止其发射弹道导弹。另外，目前美国拜登政府已进入对北韩政策评估的收尾阶段。