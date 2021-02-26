驻太平洋地区4处美军部队首次进行弹道导弹联合防御演习

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韩国国际广播电台报道：正在运营末端高空区域防御系统(THAAD)和爱国者导弹(PAC-3)的美军驻太平洋4个地区的部队首次进行了弹道导弹联合防御演习。为应对来自北韩和中国等地区的导弹威胁，美国通过上述演习测试末端高空区域防御系统和爱国者导弹的统合运行。据韩国军方和美国陆军网站透露，美国驻日本的第38防空炮兵旅本月初开始进行了为期2周的包括作战计划拟定、信息共享和遏制力演练等联合指挥所演习(CCPT)，以防御弹道导弹的攻击。据悉，美国驻日本的第38防空炮兵旅、驻夏威夷第94陆军防空与导弹防御司令部(第94司令部)和美国驻韩国京畿道乌山的第35防空炮兵旅、驻关岛的E-3萨德炮兵部队共4支美国导弹防御部队参与了此次演习。韩国军方表示，驻太平洋地区的所有美军导弹防御部队联合进行演习尚属首次。虽然美国军方没有明确表示此次演习针对的对象为北韩等地区 ，但是参与演习的部队此次是以北韩弹道导弹攻击为假设而进行的演习。在假定北韩向日本发射弹道导弹的情况下，驻韩和驻日美军对北韩弹道导弹的信息予以共享，并实施追踪与拦截等进行了模拟演练。据专家透露，参加本次演习的美军部队通过对末端高空区域防御系统和爱国者导弹的直接或间接运营方式进行了统合模拟训练。