韩托儿所保育教职员下月起接种新冠疫苗 25万人份辉瑞疫苗运抵韩国

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部表示，以31日0时为准，韩国新增506例新冠确诊病例，其中本地感染病例为491例，境外输入病例为15例。另外，危重患者为108人，死亡者新增2人，累计死亡1731人。为预防托儿所出现集体感染，中央防疫对策本部将从下月开始对全国所有托儿所保育教职员进行PCR检测，并从下月8日起为保育教职员接种新冠疫苗。首先将为15000余名残疾儿童专门托儿所及综合托儿所的教职员和保健教师进行接种，然后28万余名保育教职员也将从第二季度开始接种疫苗。为尽量减少全员检测和疫苗接种造成的岗位空白，防疫当局将与地方自治团体合作，调整病毒检测时间或提供紧急保育和替代人力支援。防疫当局还决定对出现小规模集体感染的补习班和培训班加强防疫管理，将成立“补习班自主防疫团”负责管理出入者名单、确认症状和限制出入等防疫工作，并建议首都圈地区的补习班讲师定期进行新冠病毒检测。另外，25万人份辉瑞新冠疫苗于31日上午运抵仁川机场，这批疫苗将用于为75岁及以上高龄者、老年设施入住者和从业人员等进行接种。疫苗将临时保存在京畿道平泽的超低温物流中心，随后运往全国各地的预防接种中心。75岁及以上高龄者和老年设施入住人员等将从4月1日上午开始进行接种。