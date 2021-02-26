韩2至3日进行4.7再选补选预先投票

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韩国国际广播电台报道：韩国4.7再选补选预先投票2至3日两天在首尔和釜山等地的722个预先投票站同时进行。无论居住地在哪里，选民在上午6时至下午6时均可就近前往任一预先投票站进行投票。不同于选举当天投票时间截至晚8时，预先投票于下午6时结束。选民前往投票站投票时要出示居民登录证或护照或驾照等政府发行的身份证件。若在居住地以外地区的预先投票站进行投票，选民需将填写好的选票放入回邮信封内投入投票箱，例如釜山地区的选民在首尔进行预先投票时就需遵守该项规定。中央选举管理委员会表示，每天投票结束后，回邮信封将被送往相关邮局，其余的选票将被送往相关地区的选举管理委员会办公楼。为防止疫情扩散，中央选举管理委员会建议选民前往投票时尽量不要携带年幼子女，在投票站内外与他人保持距离并避免交谈。另外，新冠确诊者3日可在生活治疗中心内设置的6个特别预先投票站进行投票。韩国总统文在寅及夫人金正淑女士2日进行了4.7首尔市长补缺选举预先投票。文在寅总统夫妇2日上午前往青瓦台附近的三清洞居民中心预先投票站行使了投票权。2018年6月地方选举和2020年4月第21届国会议员选举时期，文在寅也曾在三清洞居民中心进行了预先投票。