美高官：美韩日对北韩问题合作极为重要 将积极听取韩日意见

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韩国国际广播电台报道：美国政府一位高层人士在美国、韩国和日本举行安保室长会谈一天前的1日（当地时间）强调，在拟定新的对北韩政策和履行政策的过程中需加强三方合作，美方将积极听取韩国和日本的意见。另外，这位人士还提及在会谈中将讨论半导体供应网和中国南海问题，因此预计本次会谈也将讨论应对中国问题。美国政府高层人士在当天的记者会上表示，这是拜登政府成立后，美韩日三方高级官员首次聚首讨论悬案问题，因此具有重要的意义。当天的记者会旨在预先介绍韩国青瓦台国家安保室长徐薰、美国总统国家安全事务助理沙利文和日本国家安全保障局长北村滋2日在华盛顿附近的美国海军士官学校举行首次韩美日三方会谈的消息。美国拜登政府今年1月成立后开始的对北韩政策拟定工作已接近尾声，美方旨在通过此次韩美日三方会谈听取核心同盟国韩国和日本的意见并进行相关政策的协调。美国政府高层人士说，在本次会谈中，三方将就遏止核扩散、北韩近期试射弹道导弹、新冠疫情下的北韩有关情况以及最近北韩和中国的外交关系等所有领域问题进行探讨。这位人士强调，三方会晤的主要目标是加深对北韩问题的共同理解，三方应加强合作与协调。在此次会谈中，美国将向韩日两国介绍其对北韩政策的研讨内容并进行研讨，同时也会听取韩日两国的意见。美国政府高层人士说，我们秉持开放的态度准备好听取韩日两国的意见，这次会谈并非单方面形式的信息传达，我认为更是为了听取意见和提议而进行的对话。