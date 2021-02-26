韩中两国举行外长会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官郑义溶与中国国务委员兼外长王毅3日在中国福建省厦门举行的外长会谈中表示，两国将为共同推进韩半岛和平进程而共同努力。据悉，两国外长当天在扩大会议上发表谈话。中国外长王毅表示，中韩两国是重要的战略伙伴，两国持有维护地区和平与稳定以及共同发展等的相同立场。中国具有开放与包容的姿态，坚持合作与互惠共存的原则。中方愿与韩方一起，通过对话，推进政治解决韩半岛问题的进程。韩国外长郑义溶表示，在新冠疫情等艰难的环境中，韩中两国通过首脑对话、王毅外长访韩等，保持着对话与沟通。韩中两国都有实现韩半岛完全无核化的共同目标，他对中国一贯支持韩国为解决北韩核问题所作出的努力表示了感谢。希望中国在推进韩半岛和平进程过程中发挥建设性作用。在当天的扩大会议结束后，两位外长在午餐会上，还就北韩相关问题、韩半岛和平进程、2022年韩中建交30周年纪念活动等共同关心的问题广泛深入地交换了意见。韩国外交部长官郑义溶在出席韩中外交会谈后，于3日下午搭乘专机回国。郑义溶自3月9日就任韩国外交部长官以后首次出访。韩中两国去年11月26日在首尔举行外长会谈，此次时隔4个月再次举行外长会谈。报道称，此次是自2017年11月以来，韩国外交部长首次访华。