韩5日起违反基本防疫守则者将罚款 疫苗接种者逾100万人

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韩国国际广播电台报道：中央防疫对策本部表示，以5日0时为准，韩国新增473例新冠病毒确诊病例，其中本地感染病例为449例，境外输入病例为24例。新冠危重患者达97人，死亡者新增4人，累计1748人。另外，预计韩国新冠疫苗接种人数5日突破100万人。韩国防疫当局4日发表对国民谈话称，目前的情况与疫情大流行之前类似。近一周日均新增病例约为500例，增加态势日趋显著，基本再生数也超过1。防疫当局强调，如果再次出现疫情大流行，单日新增病例可能在短期内增加到1000例以上，呼吁民众遵守基本防疫守则，取消不必要的聚会，并积极接种疫苗。此外，上周起强化基本防疫守则后，为期1周的过渡期已结束，从5日起，违规业主和设施出入人员将分别被罚款300万韩元和10万韩元。防疫当局表示，将加强对易感染大众设施的现场检查， 并考虑对违反防疫守则案例较多的行业发布营业禁令。另外，在新冠疫苗保障机制(COVAX Facility)供应的新冠疫苗中，21.6万余人份阿斯利康新冠疫苗3日运抵韩国，这批疫苗将用于第二季度预防接种。韩国政府与新冠疫苗保障机制签署了1000万人份新冠疫苗供应合同。继2月引进5.8万人份辉瑞疫苗后，此次是新冠疫苗保障机制向韩国提供的第2批疫苗。