韩中日39个市民及学术团体声明要求拉姆齐尔撤回日军慰安妇论文

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韩国国际广播电台报道：韩国、中国、日本的39个市民及学术团体5日发布声明，要求 哈佛大学法学院教授马克·拉姆齐尔撤回其有关日军慰安妇的论文。这些团体在当天上午召开的记者会上发布题为“要求拉姆齐尔撤回种族主义和殖民主义偏见”的联合声明，他们在声明中谴责拉姆齐尔的论文无视足以证明日军强征慰安妇并践踏其人权的无数证据，拉姆齐尔的主张与日本一直否认战争责任的说法一致，并非新的内容。这些团体指出，拉姆齐尔还通过另一篇论文否认日本人在1923年发生关东大地震时期屠杀朝鲜人的历史，另外一篇论文则体现出日本人对在日朝鲜人等境内少数群体的歧视。这些团体认为， 拉姆齐尔对受害者和少数群体的憎恶、厌恶、嘲笑、侮辱反映出部分学界及政治势力的阶级歧视、种族主义和殖民主义心态。这些团体表示，拉姆齐尔事态背后隐藏着逾越自由探索学问界限的根本性问题，这是由于日本政府未反思其在建立近代国家、帝国的过程中对他国发动侵略战争并进行殖民统治的事实，以及在此过程中犯下的带有种族主义、殖民主义色彩的行径和践踏人权的行为而出现的必然现象。韩国“亚洲和平与历史教育连带”、日本“儿童与教科书全国网络21”、中国上海师范大学中国慰安妇问题研究中心3个团体联合发布上述声明，36个团体（韩国17个 、日本15个、中国4个 ）署名赞同。