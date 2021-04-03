三星电子和LG电子第一季度业绩远超市场预期

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韩国国际广播电台报道：三星电子和LG电子7日表示，对营业实绩进行临时统计的结果显示，第一季度创下远超市场预期的“业绩惊喜”（earning surprise）。据统计，三星电子第一季度营业利润超过9万亿韩元，业绩水平远超市场预期，销售额也仅次于创历来最高销售额的去年第三季度，达到65万亿韩元。虽然三星电子半导体营业利润低于预期，但智能手机、高档电视和家电等销售情况良好。业界认为，从3月提前至1月问世的Galaxy S21等智能手机销售良好带动三星电子移动项目实绩上扬。另外，从去年年底开始，电视等家电产品销售也因新冠疫情扩散导致居家时间增加和相应需求增加而持续增加，三星电子第一季度电视和生活家电等消费电子产品营业利润接近1万亿韩元。LG电子第一季度业绩也大幅超过市场预期，创下公司成立以来单季度最高营业利润。LG电子第一季度销售额达18.8万亿韩元，营业利润为1.5万亿韩元，均创单季度历史最佳业绩。虽然LG电子已决定停止的手机项目出现了赤字，但生活家电和电视引领了业绩增长。业界预计LG电子生活家电单季度销售额历史首次突破6万亿韩元，营业利润超过8000亿韩元。分析认为，LG电子新空调产品等推动了销售增加势头，高档电视等产品的销售也大幅增加。