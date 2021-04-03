韩执政党首尔釜山市长补选惨败 吴世勋横扫首尔25区

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韩国国际广播电台报道： 7日举行的韩国地方重选补选以执政党的惨败告终。最大在野党国民力量党夺回了首尔和釜山市长职位，为过去5年间连续4次赢得全国性选举的执政党寻求明年再次赢得大选的计划亮起红灯。据韩国中央选举管理委员会8日消息，首尔市长补选开票工作已全部结束，国民力量党候选人吴世勋获得57.50%的选票，领先执政党共同民主党候选人朴映宣18.32个百分点。吴世勋在首尔25个自治区均获得了压倒性胜利，在江南区的得票率（73.54%）高达朴映宣的3倍之多。在釜山市长补选中，国民力量党候选人朴亨埈获得62.67%的选票，几乎是民主党候选人金荣春（34.42%）的2倍。尽管7日并非公休日，但首尔和釜山的投票率仍分别高达58.2%和52.7%。这是广域团体重选补选投票率首次超过50%。保守派聚集的首尔江南三区（瑞草、江南、松坡）的投票率更是超过60%。分析认为，在民主党前任市长的性丑闻导致补选的情况下，政府的房地产政策失败、韩国土地住宅公社炒地丑闻等使民心转向。这一次在野党在其他选区也获得了压倒性胜利，蔚山市南区区长等职位均被国民力量候选人赢得。吴世勋和朴亨埈的任期从当天即刻开始。韩国政坛由此将进入总统大选模式，预计政局将发生不小的变化。目前民主党内部已出现了要求领导层全体辞职的呼声，党内或展开全面替换高层组织人选的工作。去年在国会议员选举中经历惨败的国民力量党则终于摆脱了前总统遭弹劾的阴影，重生赢得明年总统大选的期待感。