防疫当局：娱乐设施防疫守则违反率和新冠病毒检测阳性率同时上升

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韩国国际广播电台报道：中央防疫对策本部表示，以15日0时为准，韩国新增698例新冠病毒确诊病例，累计112,117例。在698例新增病例中，本地感染病例为670例，境外输入病例为28例。危重患者减少1人，共99人， 死亡新增6人，累计1788人，死亡率达1.59%。 此外，累计有128.5万余人接受了第1剂疫苗接种。防疫当局表示，近期娱乐设施违反防疫守则的案例和新冠病毒检测阳性率同时上升，并对此深表忧虑。中央灾难安全对策本部介绍， 近一周新冠病毒检测阳性率从一个月前的1.11%上升到1.62%，连续4周呈现上升态势。政府在谈到从6日起采取的“进一步强化的基本防疫守则”问题时称，采取相关措施后，娱乐设施违反防疫守则的案例从采取相关措施一周前的30多件增加到150多件。此外，政府从15日起启动中央政府和地方自治团体联合防疫检查团，对餐厅、咖啡厅、幼儿园等9个感染风险较大的设施进行检查。另外，政府还决定通过全国委托医疗机构对35万名医疗机构和药店从业人员进行预防接种做好准备，以提高疫苗接种速度。从15日起，除了目前运营的预防接种中心之外，还增加105个地区预防接种中心。防疫当局在谈到疫苗供应计划时表示，与罕见血栓无关联的病毒载体疫苗采购计划尚无改变。