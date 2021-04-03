文在寅：韩应继续主导全球半导体供应链

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅15日表示，半导体产业是决定韩国经济当下和未来的核心国家战略产业，今后应继续主导全球半导体供应链。文在寅当天在青瓦台主持召开经济长官扩大会议时表示，目前各国均出现了以本国为中心重组全球供应链的迹象，半导体产业的情况最为突出。受芯片供应不足的影响，目前全球正展开半导体战争，美国白宫最近就该问题召开会议并邀请全球主要企业代表出席，拜登亲自与会。文在寅表示，将以目前的半导体超级周期为契机，大力支持韩国发展为综合半导体强国。文在寅强调，将制定多层次、多方面的扶持方案，维护全球第一的地位并拉开与其他国家的差距。文在寅还就汽车产业表示，汽车电池对韩国来说产业分量相当于第二个半导体，将树立综合支援战略，确保韩国在全球电池市场的主导权。政府将通过半导体与汽车业界的联盟，不断提高国产化率。此外，文在寅就海运产业表示，应将全球经济复苏带来的物流量增加视作发展的机遇。过去6个月间，韩国造船业囊括了全球订单量的一半以上，集装箱运输能力也呈现出复苏迹象。文在寅还指出，政府将与产业界敞开合作，推动韩国经济向包容性复苏和领先型经济发展。当天会议旨在评估半导体、电动汽车和造船等战略性产业的现状及支援方案，三星电子、SK海力士、现代汽车等大企业社长受邀出席。