韩日均新增600多例新冠病例 政府再次强调11月形成群体免疫

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠疫情持续扩散，据中央防疫对策本部介绍，以16日0时为准，韩国新增673例新冠确诊病例，其中本地感染病例为652例，境外输入病例为21例。从各地区感染情况来看，首尔215例、京畿道216例，新增病例继续集中在首都圈。釜山和庆南也分别新增44例确诊病例。上周，韩国日均新增本地感染病例达625.7例。韩国新冠疫情已开始出现第4轮大流行迹象，政府成立了联合防疫检查组，参与部门包括行政安全部等有关部门、警方、地方自治团体及民间团体，预定截至6月底结束对补习班、宗教设施、体育设施和餐厅等9种设施的检查。联合防疫检查组将根据各市道风险度评价依序进行检查，工作首周将对首尔地区的补习班、釜山地区的餐厅和咖啡厅、仁川地区的托儿所等进行检查。政府表示，将按照各设施的查验项目具体进行检查，若违反规定，将适用无宽容原则，采取禁止营业或征收罚款等严厉的措施。另外，政府表示将加快新冠疫苗接种速度，以在11月形成群体免疫。预防接种中心数量已从上周的71个大幅增至15日的175个，日均接种人数也从4万余人增至9万人。此外，因新冠疫情仍在全球肆虐，韩国政府再次延长全球旅行安全特别预警。韩国外交部表示，政府决定将针对所有国家和地区发布的全球旅行安全特别预警延长至5月16日。