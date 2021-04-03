韩经济规模跻身全球前十 预计可维持至2026年

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韩国国际广播电台报道：新冠疫情改变了全球各国经济规模排名，韩国取代巴西进入前十，且预计至少可维持这一排名到2026年。当地时间20日，CNBC对国际货币基金组织（IMF)去年全球经济预期值资料的分析结果显示，全球名义国内生产总值（GDP）排名前四的国家与往年相同，分别为美国、中国、日本和德国。不过2019年分别排名第5和第6的印度和英国交换了位置。CNBC预测称，印度至少要到2023年才能回归第5。受去年封锁措施的影响，印度的经济规模萎缩9%。不过国际货币基金组织预测印度今年国内生产总值将大幅反弹12.5%。目前印度的新冠确诊病例数仅次于美国。2019年排名全球第9的巴西则下滑至第12名，成为唯一一个跌出前十的国家。CNBC预计巴西至少要到2026年才能再次进入前十。巴西的新冠死亡病例为全球第二多，但该国拒绝采取严格的封锁措施。国际货币基金组织预测，巴西去年经济增长率为-4.1%，今年为3.7%。韩国排名第10，法国、意大利和加拿大分别排名第7至第9名。韩国曾于2005年、2018年排名第10。CNBC预计韩国的这一排名将至少维持到2026年。该媒体还指出，去年受半导体出口向好、防疫措施取得部分成功的推动，韩国经济增长率达到-1%。国际货币基金组织预测韩国今年经济增速为3.6%。彭博社指出，在新冠疫情大流行期间，亚太地区的韩国和澳大利亚表现出了罕见的经济复苏能力。国际咨询机构安永也在上月发布的报告中指出，韩国、澳大利亚、新西兰和丹麦在新冠疫情大流行期间取得了积极的经济和公共卫生成果。