韩新增797例新冠病例 海军一军舰出现集体感染

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韩国国际广播电台报道：韩国新增797例新冠确诊病例，单日新增病例连续3天达到700多例。中央防疫对策本部表示，以23日0时为准，韩国新增797例新冠确诊病例，其中本地感染病例为758例，境外输入病例为39例，累计确诊病例达11.7458万例。当天新增797例确诊病例是1月7日新增869例之后，时隔106天的最高值。从各地区的本地感染病例来看，京畿道为290例，已接近300例，其次为首尔198例。此外，庆南63例、蔚山38例、釜山33例、忠北29例、庆北22例、光州16例、江原15例、大邱12例、仁川和忠南各10例、全北8例、全南6例、世宗和济州各3例、大田2例。危重患者新增2人，共计127人，死亡者新增3人，累计死亡者为1811人，死亡率为1.54%。另外，韩国海军一军舰出现新冠集体感染病例。韩国国防部表示，20日从镇海港出港的海军军舰疑似出现新冠确诊病例后，军舰紧急回航，并对乘船人员进行了全员病毒检测，其中32名官兵被确诊感染新冠病毒。海军方面介绍说，在军舰起航1天后的21日，海军接到防疫当局的通报，称舰上1名军官子女就读的托儿所出现新冠感染病例，军舰22日紧急返回了平泽港。病毒检测结果显示，在84名船上官兵当中共有32人确诊，48人结果呈阴性，另有4人正等候检测结果。这是韩国海军军舰首次出现新冠集体感染病例。