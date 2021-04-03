韩政府再增购2000万人份辉瑞新冠疫苗

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韩国国际广播电台报道：泛政府新冠疫苗引进工作组24日下午在政府首尔办公楼召开的紧急记者会上表示，政府与辉瑞公司再次签署2000万人份（4000万剂）新冠疫苗购买合同。至此， 韩国共确保9900万人份（1.92亿剂）新冠疫苗。政府表示，已确保韩国总人口（5200万人）1.9倍的新冠疫苗，这相当于为形成群体免疫所需的3600万人份疫苗的2.75倍。政府预计以此可应对全球疫苗供应不稳、变异病毒流行以及扩大不满18岁接种对象等今后可能出现的追加接种需求。政府介绍说，目前已有87.5万人份（175万剂）辉瑞疫苗到货，包括这批疫苗在内，有望在6月底前共到货350万人份（700万剂 ）辉瑞疫苗。其余2950万人份（5900万剂）辉瑞疫苗将从第三季度开始有序交付。政府还称，截至9月底，包括其他制药公司疫苗在内，共将引进5000万人份疫苗。 若疫苗供应顺利，定于9月底前交付的疫苗将足以供18岁及以上的4400万国民接种。泛政府新冠疫苗引进工作组组长、保健福祉部长官权德喆表示，政府将竭尽全力在6月底前为1200万人接种新冠疫苗和在11月形成群体免疫，并呼吁民众相信政府的疫苗供应和预防接种计划，积极予以配合。