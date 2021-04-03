韩第一季度GDP增长率达1.6% 恢复至疫情前水平

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韩国国际广播电台报道：去年受新冠疫情蔓延影响，韩国经济自外汇危机后首次出现负增长，今年第一季度韩国经济恢复到发生新冠疫情以前2019年的水平。韩国银行27日宣布，今年第一季度韩国实际国内生产总值（GDP）增长率（初估值）较前一季度增长1.6%。韩国银行曾预计，以去年各季度增长率为基础，若今年第一季度国内生产总值增长率超过1.3%，即可视为整体经济增长水平已恢复到2019年第四季度的水平，而实际第一季度增长率已超过这一数值。从去年各季度增长率来看，受新冠疫情影响，去年第一季度(-1.3%)和第二季度(-3.2%)连续出现负增长，第三季度(2.1%)和第四季度(1.2%)开始出现回升。从今年第一季度各领域增长率来看，其间低迷的民间消费呈明显恢复势头。民间消费以耐用品（汽车、家电产品）和非耐用品（饮料、食品等）为主增加了1.1%，较去年第三季度(0.0%)和第四季度(-1.5%)明显复苏。政府消费也因执行追加预算增长1.7%。韩国出口以汽车和手机为主增加1.9% ，进口以机械、设备和初级金属为主增加2.4%，但出口增长率低于前一季度（5.4%）。