国内 韩新增775例新冠病例 政府将支援687亿韩元开发疫苗

韩国国际广播电台报道：据中央防疫对策本部统计，以28日0时为准，韩国新增775例新冠确诊病例。其中，本地感染病例为754例，境外输入病例为21例。死亡者新增1人，累计死亡1821人，死亡率为1.51%。以各地区感染病例来看，首尔最多，为257例，京畿道第二多，为189例。



韩国单日新增确诊病例再次增至700多例，政府呼吁民众注意遵守防疫守则。



代理国务总理洪楠基28日在政府首尔办公楼召开的中央灾难安全对策本部会议中表示，政府对2000多个设施进行了为期2天的紧急检查，共检举238起未保持距离或未佩戴口罩等违规事项。洪楠基还说，印度最近单日新增30万例以上新冠确诊病例，为协助当地韩国侨民顺利回国，若侨民追加申请不定期航班，政府将迅速予以批准。



另外，27日当天有17.5万多人接种了第一剂新冠疫苗，累计有258万人进行了接种。接种后出现不良反应的申报新增412例，累计14293例。



洪楠基表示，政府将支援687亿韩元开发国产新冠疫苗。