韩政府发布“2021年南北关系发展实施计划” 积极推动美北对话

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韩国国际广播电台报道：韩国政府28日表示，《2021年南北关系发展实施计划》已通过南北关系发展委员会的审议并提交国会。该计划制定了促进拜登政府与北韩对话、修复南北对话体系并推动南北关系正常化的目标。此次计划是2018年制定的“第3次南北关系发展基本计划”的第4个年度实施计划，包含了今年政府在推动南北关系发展方面的跨部门政策推进方向。政府表示，将在不容许战争、保障相互安全、共同繁荣三大原则下，尽力推动美北对话。为此，政府将与美国新政府紧密合作、协调制定策略，在无核化与建立和平体系方面取得实质性进展。政府还表示，为推动南北关系正常化，将与北韩磋商恢复南北军事会谈、修复南北联络渠道等问题，并重启高级别会谈。考虑到当前疫情，将积极推动无接触方式的对话。北韩于去年6月炸毁南北共同联络事务所，政府计划以推动北韩修复南北通信网络为首要任务，最终实现在首尔与平壤互设常驻代表处的目标。政府还将以南北《6.15共同宣言》、《10.4共同宣言》为契机，推进民官联合举办南北交流活动，推动南北就共同举办2032年夏季奥运会展开合作等，促进双边交流。另外，韩国统一部28日发布了《2021年统一白皮书》，就去年的对北政策、统一政策进行了梳理。白皮书由7个章节构成，分别为韩半岛政策、南北交流合作、人道主义合作、南北对话、脱北居民定居支援、统一教育和强化政策推进基础。