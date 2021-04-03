韩出口向好、消费复苏 企业体感景气指数创10年来最高水平

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韩国国际广播电台报道：韩国央行29日发布的“4月企业景气实查指数”（BSI）调查结果显示，4月整体产业业况指数为88，较3月（83）上升5点。企业景气实查指数反映了企业家对经营情况的判断和预测，若负面回答多于正面回答，指数则低于100。本次调查于4月14日至21日以3255家法人企业为对象进行，其中2816家企业参与了调查。整体产业业况指数连续两个月上升，为2011年6月（88）后10年来的最高水平。按行业划分，制造业业况指数从89上升至96，服务业等非制造业也从77上升至82。从各行业具体情况来看，其他制造业受体育用品销售增长的推动上升了17点，化妆品等化学物质及产品、纸浆和纸张、非金属矿物等行业也出现了明显的改善，分别上升13、12和11点。按照企业规模来看，大企业和中小企业分别上升8点和5点。出口企业的上升幅度（12点）高于内需企业（3点）。非制造业中，建筑业和房地产业分别上升10点和9点，批发零售业上升8点。5月业况展望指数为89，较4月上升5点。其中制造业（98）上升7点，非制造业（82）上升4点。另外，4月经济心理指数（ESI）为105.3，较3月高出4点。经济心理指数由企业景气实查指数叠加消费者动向指数得出。扣除季节因素后的经济心理指数循环变动值为102.5，一个月间上升了3点。