北韩发表谈话谴责韩美

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韩国国际广播电台报道：北韩2日凌晨先后发表3次谈话，谴责韩国和美国。北韩在美国宣布已经完成对北韩政策研讨后的第二天即发表了上述3次谈话。在谈话中，北韩对美国提出了强烈不满，称拜登将北韩定性为“严重威胁”，且在提及外交的同时强调遏制是“毫无变化的敌视政策”，并谴责美国反复提出北韩人权问题是“侮辱最高尊严的行为”。北韩在3次谈话中均提及“将采取相应措施”，暗示不惜发动挑衅。但分析认为，北韩以地位低于外务相的外务省美国局局长和发言人名义发表谈话意在调节发言强度。但北韩对韩国政府以对北韩传单为由加大了施压力度。北韩劳动党中央委员会副部长金与正发表谈话称，韩国政府再次对韩方市民团体向北韩散发传单的行为放任不管，北韩将其视为“严重挑衅”，将研讨相应措施。有观点认为，考虑到金与正像去年北韩爆破开城南北共同联络事务所时期一样亲自发表谈话，北韩可能会采取实际行动。还有分析认为，在韩美举行首脑会谈之前，北韩可能拆除金刚山韩方设施等对韩国发动局部挑衅，并向美国施压。对此，韩国统一部发表立场称，反对包括北韩在内的任何一方在韩半岛制造紧张。韩国外交部也表示，希望北韩回应韩美两国为实现韩半岛无核化所作的努力。