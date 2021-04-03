韩新增488例新冠病例 政府呼吁家庭月尽量不要聚会和活动

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部表示，以3日0时为准，韩国新增488例新冠病毒确诊病例，累计123728例。 受周末检测数量减少影响，韩国单日新增病例时隔1周再次降至500例以下。在新增病例中，境外输入病例为23例，其中韩国人13例、外国人10例。此外， 新冠危重患者达164人，较前一天减少6人，死亡者新增1人，累计1834人，死亡率为1.48%。据中央灾难安全对策本部介绍，2日韩国新增1561人接种第1剂新冠疫苗，累计接种339万余人，占韩国人口的6.6%。从本月中旬开始，韩国将进行阿斯利康疫苗第2剂接种，但有担忧指出，除非再引进大规模疫苗，否则接种工作很可能受阻。另外，防疫当局表示，上周日均新冠新增病例为570例，1周间减少9%，正在关注疫情形势是否趋缓。政府认为，随着天气变暖，人们的室外活动大幅增加，且室内通风换气条件变好是新增病例减少的主要原因。此外，3周前采取的娱乐设施营业禁令也产生了一定效果。防疫当局表示，5月家庭月活动和公休日较多，人口流动将加大，因此尚不能掉以轻心，且蔚山地区出现海外变异新冠病毒感染病例也是风险因素之一，防疫当局呼吁民众尽量不要进行家庭聚会和开展活动。