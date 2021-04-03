韩美日外长伦敦会晤 商定就推进新对北政策加强合作

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韩国国际广播电台报道：韩美日三国外长当地时间5日在伦敦会晤，商定就美国的新对北韩政策加强合作。韩国外交部长官郑义溶、美国国务卿布林肯、日本外务大臣茂木敏充当天上午在伦敦市内一家宾馆会晤。三人此次为出席七国集团（G7）外长会而访问伦敦。韩国外交部在新闻资料中表示，三国外长高度评价三国一直以来就北韩及北韩核问题持续保持紧密沟通，并商定今后将加强合作，推动韩半岛全面无核化和永久和平取得实质性进展。布林肯向韩日说明了美国对北韩政策的评估结果，三国外长商定今后在推进对北韩政策的过程中将继续保持紧密沟通与合作。另外，三国外长重申韩美日合作的重要性，决定继续摸索互惠、面向未来的合作，增进地区和平、安全与繁荣。美国国务院在发言人声明中表示，三国外长重申在韩半岛无核化和其他共同关注的问题上保持合作，并一致同意应全面履行联合国安理会关于北韩的决议以防止核扩散，展开合作以加强遏制力、维护韩半岛和平与稳定。日本外务省表示，三国外长重申实现北韩全面无核化的决心，就敦促北韩履行联合国安理会决议达成一致。共同社援引知情人士的话报道称，当天的会晤是在美国的提议下举行的。这是韩美日三国外长时隔1年3个月再次会晤。去年2月，韩国时任外交部长官康京和、美国前国务卿蓬佩奥、日本外务大臣茂木敏充曾在慕尼黑安全会议期间会晤。这也是郑义溶今年2月就任以来首次与茂木敏充正式会晤。