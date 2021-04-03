韩日外长会晤 商定为实现韩半岛无核化保持合作

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韩国国际广播电台报道：为出席七国集团（G7）外长会而访问英国伦敦的韩国外交部长官郑义溶和日本外务相茂木敏充当地时间5日在伦敦一家酒店举行双边会谈。韩国外交部在会谈结束后发布的新闻资料中表示，双方均认为，为实现东北亚及全球和平与繁荣，需要保持紧密合作，并商定发展面向未来的韩日关系。韩国外交部介绍说，两国外长积极评价韩日两国及韩美日三国为解决北韩问题保持密切沟通。双方商定将继续保持合作，促进韩半岛完全无核化和永久和平取得实质性进展。但双方围绕两国间的问题坚持己见、相持不下。郑义溶对日本未经与周边国家充分协商，单方面决定将核污水排入大海深表忧虑，并对日方的相关做法表示了反对。郑义溶重申日本将核污水排入大海的做法对韩国国民的健康和安全以及海洋环境构成潜在威胁，必须慎重进行考虑。对此，茂木敏充表示，将继续向韩方提供所需信息，但对谴责日本相关决定的韩国政府的做法深表忧虑。此外，茂木敏充还强烈要求韩方对慰安妇诉讼问题采取适当措施。茂木敏充还反复重申原有立场称，韩方应尽早提出被强征劳工问题解决方案。对此，郑义溶强调，除非日本正确认识历史，否则将无法解决历史问题，并介绍了韩国政府对慰安妇和被强征劳工受害者问题的立场。双方决定将继续进行密切对话和沟通，解决韩日间的问题。