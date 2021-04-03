韩5月前10天出口增81.2% 日均增64.7%

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韩国国际广播电台报道：5月1日至10日，韩国出口额同比增加超过80%。据韩国关税厅11日发布的资料显示，5月1至10日韩国出口额（以通关为基准的初估值）为124.8亿美元，同比增加81.2%(55.9亿美元)。这段期间的工作日数为5.5日，同比（5日）增加0.5日。以工作日数为准计算的日均出口额增加64.7%。在未考虑工作日数的统计中，汽车(+358.4%)、汽车零部件(+316.6%)、石油制品(+128.2%)、无线通信机器(+97.2%)、精密机器(+64.1%)和半导体(+51.9%)等出口表现强劲。从出口对象国家来看，对美国(+139.2%)、欧盟(+123.2%)、越南(+87.2%)、日本(+51.1%)、中国(+45.5%)和中东(+5.9%)等主要国家出口均有所增加。5月1至10日韩国进口额为146.4亿美元，同比增加51.5%(49.8亿美元)。在未考虑工作日数的统计中，汽车(+209.9%)、原油(+202.0%)、石油制品(+184.7%)和半导体(+24.1%)等进口额大幅增加，煤炭(-19.3%)和无线通信机器(-3.2%)等有所减少。从进口对象国家来看，韩国从中东(+142.0%)、美国(+116.0%)、日本(+51.3%)、中国(+23.7%)、澳大利亚(+18.8%)和欧盟(+10.2%)等国家的进口额有所增加。