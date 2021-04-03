韩美日情报机构首长会晤 商讨韩半岛局势和对北韩政策

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本三国情报机构首长12日在东京会晤，就韩半岛局势和对北韩政策等进行了讨论。据外交消息灵通人士透露，韩国国家情报院院长朴智元当天上午在东京某处与美国国家情报总监（DNI)艾薇儿·海恩斯、日本内阁情报官泷泽裕昭进行了非公开会晤，就北韩及中国动向以及东北亚局势进行了讨论，并就美国拜登政府新的对北韩政策交换了意见。根据拜登政府重视同盟的政策，韩美日陆续举行核心部门首长会议，颇为引人注目。美国当地时间上月2日，韩美日三国在华盛顿附近的海军士官学校举行了安保室长会议，韩国青瓦台国家安保室长徐薰、美国总统国家安全事务助理沙利文和日本国家安全保障局长北村滋与会。另外，本月5日在英国伦敦举行七国集团（G7）外长会期间，韩国外长郑义溶、美国国务卿布林肯和日本外务大臣茂木敏充举行了三国外长会谈。美国国家情报总监海恩斯在结束对日本的访问日程后，于12日抵达韩国访问。海尔思预定在访韩的第二天13日前往非军事区（DMZ）和板门店共同警备区（JSA）访问，并预定前往青瓦台拜会文在寅总统，以及与韩国国家安保室长徐薰进行会晤。海恩斯是负责领导美国中央情报局（CIA）和联邦调查局（FBI）等15个情报机构的美国首位女性情报机构首长。