北韩发行金正恩外交活动画册 未收录南北首脑会谈内容

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩记录国务委员长金正恩外交活动的画册未收录南北首脑会谈相关内容。北韩外文出版社12日发刊了题为《开启对外关系发展新时代》的画册，收录了2018年3月-2019年6月金正恩与各国首脑会晤、举行正式会谈的照片。画册中不仅收录了金正恩与中国国家主席习近平、俄罗斯总统普京等友好国家首脑的会谈照片，与美国前总统特朗普的首脑会谈照片也包含在内。金正恩与习近平、普京的合影旁标有“朝中、朝俄亲善”、“兄弟情谊”、“同志信赖”、“深厚亲善”等说明，强调与有关国家的传统友好关系。画册还将2018年6月第一次美北首脑会谈描述为“开拓朝美关系新历史的世纪会晤”，并收录了金正恩与特朗普握手、交谈、签署联合声明等照片。画册将破裂的2019年2月河内会谈描述为“历史性的第二次朝美首脑会谈”，记录了金正恩称“只要发挥智慧和忍耐，便可跨越难关、发展朝美关系”的发言。画册还收录了特朗普于2019年6月在板门店与金正恩会晤并跨过军事分界线的照片，并描述为“美国时任总统历史上首次跨过军事分界线、踏上朝鲜民主主义人民共和国领土”，“敌对已久的两国在反目仇视的关系中创造出史无前例的信任”。不过画册并未收录当时同行的韩国总统文在寅的照片，也未收录2018年4月、5月和9月南北首脑会谈的照片。分析认为，这有可能是因为北韩并不认为对南关系属于对外关系，同时也考虑到了南北关系陷入僵局的情况。