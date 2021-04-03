韩在野党前党首：已求助美国提供千万剂次疫苗

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韩国国际广播电台报道：正在访美的韩国未来统合党（国民力量党前身）前党首黄教安表示，在与白宫国家安全委员会印太事务协调官库尔特·坎贝尔等美国政府有关人士会晤时提出了向韩国援助1000万剂次新冠疫苗的请求，并获得了肯定答复。黄教安当地时间11日在华盛顿与特派记者举行恳谈会时表示，访美期间呼吁美国政界、企业界和各类机构出于对韩美同盟的考虑，向韩国援助美国主要企业生产的1000万剂次新冠疫苗。黄教安表示，库尔特·坎贝尔答复称，充分了解韩国疫苗情况的严重性，将从韩美同盟的立场出发，尽最大努力提供帮助。黄教安还表示，从美国国会外交委员会所属议员处了解到目前委员会已就疫苗互换展开讨论，并与白宫、美国国务院等开展工作程序。疫苗互换是指获得疫苗援助后再进行回报的方式。黄教安还强调韩国有必要积极参与四方安全对话，并将之扩大为五方协议机制。黄教安从本月5日起对美国进行为期8天的访问，先后与白宫国家安全委员会印太事务协调官库尔特·坎贝尔、美国国务院副助理国务卿马克·纳珀等政府有关人士、国会和经济界人士、美国战略与国际问题研究中心(CSIS)等智库有关人士会晤。韩国执政党共同民主党党首宋永吉曾对国民力量党派遣的疫苗外交团是否能够起到帮助表示担忧。