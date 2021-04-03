韩-以色列签署自贸协定 韩汽车和零部件享受零关税待遇

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韩国国际广播电台报道：韩国与以色列正式签署自由贸易协定。协定生效后，韩国的汽车和零部件等主要出口产品的关税将被免除。韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希12日在首尔乐天酒店同以色列经济与产业部部长阿米尔·佩雷茨（Amir Peretz）举行了韩以自贸协定签署仪式。韩国由此成为首个与以色列签署自贸协定的亚洲国家。两国从2016年5月开始启动自贸协定谈判，经过6次正式谈判后，于2019年8月达成协议。根据协定，韩国95.2%的商品、以色列95.1%的商品将被免除关税。按照进口额计算，韩国将免除从以色列进口额99.9%、以色列将免除从韩国进口额100%的关税。韩国的汽车（关税税率7%）、零部件（关税税率6%-12%）、纤维（关税税率6%）、化妆品（关税税率12%）的关税将立即被免除，相关产品的竞争力将大幅提高。汽车和零部件是韩国对以色列出口的主要产品，占到去年对以出口额的46.9%。以2019年为准，韩国汽车在以色列进口车市场中占比17.6%，超过日本（15.2%），排名第一。政府预计自贸协定生效后，韩国汽车的市场地位将得到进一步的稳固。韩国将立即免除以色列半导体制造设备的关税，半导体制造设备是韩国进口最多的以色列产品。电子应用机械产品的关税将在3年内免除。这两类产品分别占到去年韩国从以色列进口额的17.6%和16.0%。两国还商定引入负面清单自由化方式，逐步实现高于世贸组织服务贸易总协定的开放水平。两国还对法人设立前投资适用国民待遇、最惠国待遇，实现高水平的投资者保护达成一致。韩国政府计划尽快完成韩以自贸协定的国内批准程序，确保协定年内生效。