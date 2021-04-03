接种新冠疫苗者6月起不受直系家属聚会人数限制

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韩国国际广播电台报道：韩国新冠确诊病例时隔12天再次增至700多例。疾病管理厅中央防疫对策本部表示，以26日0时为准，韩国新增707例新冠病例。为提高新冠疫苗接种率，政府26日公布了鼓励接种方案。从6月1日起，已接种第1剂新冠疫苗者将不受直系家属聚会人数限制。完成第2剂新冠疫苗接种者将无须再接受疗养医院等实施的定期新冠病毒检测，完成接种的住院者和会面者可进行面对面接触。另外，从高危群体完成第1剂新冠疫苗接种的今年下半年开始，政府将进一步扩大实施鼓励接种方案。27日，全国委托医疗机构等1.3万个机构将开始为65岁至74岁人群和重症呼吸系统疾病患者等514.7万多人接种第1剂阿斯利康新冠疫苗。目前，60岁及以上人群仍可进行接种预约，时间截至6月3日，预约可在疾病厅预防接种网站、呼叫中心和地区居民中心等地进行，接种点可自由选择，且可由家人代为预约。另据最新报道，防疫当局决定，若截至第二季度未能完成1300万人接种目标，将重新研讨7月起实施的鼓励接种方案。中央事故处理本部社会战略班长孙映莱26日在政府世宗办公楼举行的记者会上表示，如果截至第二季度未能完成1300万人接种目标，须再次对社会免疫程度等情况进行分析，并将重新对26日公布的鼓励接种方案进行研讨。