韩签署美主导《阿尔忒弥斯协定》 成为第10个参与国

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韩国国际广播电台报道：韩国科学技术信息通信部（以下简称“科技部”）27日表示，韩国签署了由美国主导、旨在保障和平宇宙探索和资源利用的国际合作协议《阿尔忒弥斯协定》(Artemis Accords)，成为全球第10个参与该协定的国家。韩美两国在首脑会谈上就韩国加入《阿尔忒弥斯协定》达成协议，随后韩国科技部长官林惠淑作为韩方代表签署协定。根据两国协议，韩国签署协定一事与美国国家航空航天局(NASA)局长比尔·纳尔逊的视频贺词于当天同时公开。自上世纪70年代的阿波罗登月计划之后，目前美国正在进行新的载人登月项目“阿尔忒弥斯计划”。《阿尔忒弥斯协定》制定了该项目参与国必须遵守的原则，以保障对月球、火星、彗星、小行星的和平探索和资源利用。具体内容包括和平探索、透明执行任务、登记宇宙物体、防止宇宙活动纷争等原则。美国和日本、英国、意大利等8个国家于2020年10月签署该协定，此后乌克兰也加入了协定。韩国科技部表示，随着韩国成为第10个参与国，韩美两国在宇宙领域的合作将进一步扩大，今后韩国有望参与到阿尔忒弥斯计划及后续宇宙探索项目的各领域之中。目前韩国正与美国国家航空航天局合作研发定于明年8月发射的韩国型月球轨道探测器（KPLO）。该轨道探测器将搭载美国国家航空航天局的阴影摄像头（ShadowCam）系统，将直接参与阿尔忒弥斯计划。阴影摄像头将对月球极地永久阴影区进行拍摄，探索阿尔忒弥斯计划的着陆候选区域。科技部预计，随着《韩美导弹指南》终止，韩国的宇宙探索有望得到提振，并与宇宙发射体的研发创造出协同效应，推动韩国航空航天产业的发展。