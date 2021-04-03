美食品药品监督管理局积极评价韩新冠病毒检测策略

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韩国国际广播电台报道：美国食品药品监督管理局（FDA）当地时间25日发布了题为《韩国新冠疫情应对》的报告，集中分析了韩国政府对新冠病毒检测技术的研发、批准和使用。报告指出，去年4月韩国实行的策略成功遏制了疫情的扩散，得到了全球的认可。美国食品药品监督管理局表示，考虑到今后的情况，韩国的经验有可能提供帮助，因此根据相关媒体报道和韩国政府公开的信息撰写了报告。不过管理局也指出，各国情况不同，有效的方式也不同，因此报告不对今后美国应对新型传染病时应采取何种方式给出建议。报告指出，韩国政府应对新冠疫情的方式吸取了2015年中东呼吸综合征时期的教训。韩国政府对传染病诊断技术的商业运用进行了大手笔投资，因此民间企业得以快速研发并生产检测试剂。报告还指出，韩国借鉴美国的方式，针对新冠检测试剂引入了“紧急使用授权”制度。此外，韩国立法部门还修改了相关法律，赋予有关部门在紧急情况下收集确诊患者和疑似患者个人信息的权限。报告认为，佩戴口罩、保持社会距离、停止部分设施营业、有效的沟通措施也对韩国遏制疫情产生了积极作用。此外，彭博社当地时间25日发布的5月新冠疫情恢复力排行榜上，韩国在53个国家中排名第5，较4月上升1个名次。