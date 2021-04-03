韩政府颁布增进文化多样性计划

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韩国国际广播电台报道：随着近期歧视与嫌恶现象在全球扩散，韩国政府决定予以提前应对，保护文化多样性，推动韩国发展成为文化强国。韩国文化体育观光部（以下简称“文体部”）26日在第9次社会关系有关长官会议上与有关部门联合发布《第1次文化多样性保护和增进基本计划（2021-2024）》。该计划依据《文化多样性保护和增进法》制定，提出了保护并扩大文化多样性、保障少数人群的文化参与、推广文化多样性价值并构建共存基础3大推进战略和7个分支课题。主要课题包括对日常用语、表述和习惯中出现的歧视案例进行调查、制定取代性表述；在《多文化家庭支援法》中新增禁止嫌恶性发言条款等。政府还将实施包括注重文化多样性等标准在内的韩语教材认证制度，确保政府发行刊物和韩语教材中不出现歧视性表述；在文艺基金公开募集项目中新增允许外国国籍者报名的例外条款。在保护语言多样性方面，政府将建立地区语言信息储藏所等，扩大对地区语言的保存和保护、加强对特殊语言的支援。位于仁川的世界文字博物馆将于明年开馆，该馆将收集、展示、研究全球文字资料，有望为保存、扩大民间记录文化作贡献。此外，政府将推进修改《传统文化产业振兴法》，支援传统文化内容的海外传播。政府还决定推动韩国传统纸张韩纸申遗，促进传统纸张技术的保存和全球化。