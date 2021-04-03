进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

国内

韩首尔持续出现职场等集体感染 27日单日疫苗接种者创新高

Write: 2021-05-28 16:15:15Update: 2021-05-28 17:58:06

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国首尔持续出现与职场、室内运动设施有关的新冠病毒集体感染病例。另外，27日一天共有65.7万余人接种第1剂新冠疫苗，创下单日最高纪录。

据统计，27日当天首尔新增214例新冠病毒确诊病例。与九老区职场有关的20余例确诊病例中，14例纳入首尔统计当中。与松坡区市场有关的确诊病例新增4例，与江南区室内运动设施和衿川区练歌房有关的确诊病例各新增3例。

另外，27日新冠死亡者新增3人，累计死亡485人。

以28日0时为准，新增65.7万余人接种第1剂新冠疫苗，是今年2月底新冠疫苗接种工作启动以来的单日最大规模。第1剂疫苗接种者累计达468.8万余人，占韩国总人口的9.1%。完成两剂疫苗接种者累计达206.8万余人，占韩国总人口的4%。

另外，从27日起，全国包括委托医疗机构在内的1.3万家医疗机构开始为513万名65岁至74岁老年人接种疫苗。当天有超过98%的预约者进行了接种，几乎未发生疫苗剩余的情况。

中央灾难安全对策本部第2次长全海澈表示，希望国民务必在规定时间内进行预约，并呼吁有意接种疫苗的30岁以上国民积极利用从27日开始启用的疫苗余量确认和当日预约系统。全海澈还表示，若国民能够持续积极参与接种，截至下月将可轻松实现1300万人的接种目标，形成群体免疫的时间也有望提前。
目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >