P4G首尔峰会开幕 文在寅致开幕辞

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韩国国际广播电台报道：旨在力促国际社会在碳中和及可持续发展领域团结与合作的“全球绿色目标伙伴2030”(P4G)首尔峰会30日下午5时正式拉开帷幕。韩国总统文在寅出席本次峰会并致开幕辞时表示，将推进申办2023年《联合国气候变化框架公约》缔约方大会。《联合国气候变化框架公约》缔约方大会为讨论应对气候变化问题的主要国际舞台，目前包括韩国在内的部分亚洲国家均希望申办此次大会。文在寅还为克服史无前例的全球气候和环境危机发布旨在实现包容性绿色恢复的更高阶段的气候应对公约。文在寅表示，到2025年为止，将大幅扩大气候及绿色领域的政府开发援助(ODA)，并在全球绿色增长研究所新设500万美元规模的绿色新政信托基金。文在寅还表示，将为“全球绿色目标伙伴2030”峰会的可持续运营提供400万美元规模的基金，并到2030年为止，将政策金融中的绿色领域比重扩大至目前的2倍，达到13% 。本次首尔峰会是继2018年10月在丹麦哥本哈根举行首次峰会后的第2次峰会，也是在韩国举行的首个环境领域多边峰会。本次峰会以“通过包容性绿色恢复，实现碳中和愿景”为主题，文在寅等47名各国首脑、高层领导人以及21名国际机构领导人通过视频出席会议。本次峰会将在签署《首尔宣言》后落下帷幕。