文在寅出席P4G峰会 强调韩国将积极参与应对气候危机

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韩国国际广播电台报道：韩国政府3年前曾在丹麦表态将积极参与应对气候危机工作。文在寅总统2018年10月20日在丹麦举行的“第1届全球绿色目标伙伴2030”(P4G)峰会上发表主旨演讲时表示，“就像世界帮助韩国一样，韩国也将为帮助世界继续作出努力。”今年，韩国成为“全球绿色目标伙伴2030”(P4G)峰会主办国。文在寅表示，韩国将作为连接发展中国家和发达国家的桥梁全力以赴。文在寅说，韩国将进一步上调2030年国家温室气体减排目标，并在今年11月举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会上提出相关计划。文在寅表示，“全球绿色目标伙伴2030”在气候环境领域的主要目标是向发展中国家提供援助，为此，韩国到2025年将大幅扩大气候及绿色领域政府开发援助(ODA)，并新设500万美元规模的信托基金，同时将为“全球绿色目标伙伴2030”峰会的可持续运营提供400万美元资金。另外，韩国将推进申办2023年第28届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会。在此次峰会首脑演说环节中，10余名各国领导人强调国际社会为应对全球气候危机展开合作的重要性。本次“全球绿色目标伙伴2030”峰会将于31日晚发布《首尔宣言》，然后闭幕。预计宣言将包括旨在克服新冠疫情和气候危机的国际社会合作方案以及旨在减排温室气体的《巴黎协定》履行方案。