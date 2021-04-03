韩总统直属“2050碳中和委员会”正式成立

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韩国国际广播电台报道：韩国总统直属“2050碳中和委员会”正式成立。该委员会将全面负责应对气候变化的相关政策。“2021全球绿色目标伙伴2030”(P4G)峰会开幕前一天29日，2050碳中和委员会成立仪式在东大门设计广场举行。文在寅总统、委员会共同委员长——国务总理金富谦、首尔大学环境研究生院教授尹顺真等出席了当天的活动。除了共同委员长金富谦之外，经济副总理洪楠基、社会副总理俞银惠等18名政府委员以及受委托的77名企业界、学界、市民团体民间委员等97人也参与委员会。文在寅在2050碳中和委员会成立仪式上发表讲话时说，为了实现2050碳中和目标，国民的实践、企业的创新变化、政府坚持不懈的努力都要合为一体，今天成立的2050碳中和委员会将会发挥核心作用。2050碳中和委员会共同委员长金富谦在成立仪式结束后召开的会议上表示，我们终于为实现“2050碳中和”目标迈出了第一步，我相信在实现碳中和目标的同时，将能大幅改善经济结构和国民的日常生活。2050碳中和委员会是合并原有绿色发展委员会、国家气候环境会议、雾霾特别委员会3个委员会后形成的单一机构，为实现“2050碳中和”目标，委员会将在未来30年在经济和社会等所有领域扮演指挥塔角色。