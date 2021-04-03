韩已有逾540万人接种第1剂新冠疫苗

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韩国国际广播电台报道：以31日0时为准，韩国新增430例新冠病毒确诊病例，其中本地感染病例为411例，境外输入病例为19例。截至当天，韩国累计有540.3万余人接种第1剂新冠疫苗，占总人口的10.5%。除已开始接种的阿斯利康和辉瑞新冠疫苗外，首批莫德纳和美国提供给韩国的杨森疫苗也将在本周内运抵韩国。其中，5.5万剂莫德纳疫苗将于6月1日到货， 下月中旬起用于为不满30岁的医院级以上医疗机构从业人员进行接种。100万人份杨森疫苗也将于6月5日到货，接种对象为30岁及以上预备军和民间防卫队队员、国防及外交事务相关公务员。为提高新冠疫苗接种率、帮助民众恢复正常生活，政府将从6月1日起为疫苗接种者提供各项优惠。 已接种第1剂疫苗者将不受直系家属聚会人数限制。疫苗接种者还可自由前往福祉馆和敬老堂等老人福利设施，也能参加福利设施的活动。此外，只要患者和会面人中任何一方完成疫苗接种，疗养医院和设施将允许其进行面对面会面。政府还计划向疫苗接种者提供国立公园、休养林、表演场地门票打折等优惠。根据保健福祉部和文化体育观光部进行的“新冠疫情国民认识调查”结果显示，69.2%的受访者表示“有意进行新冠疫苗预防接种”，该比重相较一个月前上升了7.8个百分点。