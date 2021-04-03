过半20岁年龄段人赞成不婚不育

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韩国国际广播电台报道：据调查显示，韩国以20岁年龄段人为中心，对不结婚和无子女等摆脱传统形态的家庭概念持肯定态度。不过在家务方面，仍主要由女性负责。韩国女性家族部去年9月针对10997户家庭进行了“第4次家庭实态调查”，结果显示，赞成不结婚的20岁年龄段人占比53%，比重在所有年龄段中最高。还有5成以上20岁年龄段人赞成离婚、再婚以及结婚不生孩子。而在相关问题上，年龄越高，表示赞成的人占比越低。在70岁及以上人群中，对不结婚、离婚、再婚、不生孩子表示同意的人占比不到2成。各代人对家庭礼仪的看法也存在明显差异。48%以上的30岁以下人群对夫妻同各自家庭过节表示同意，但在70岁及以上人群中，只有13%的人对此表示同意。另外，63.5%的20岁年龄段人同意不举行祭祀，但仅有27.8%的70岁及以上人群对此表示同意。同意非婚同居的人占比26%，相较2015年上升4.9个百分点，同意不结婚的人占比34%，上升1.6个百分点。在选择非婚同居的理由方面，回答“考虑经济情况”的受访者最多。此外，女性负责做家务的家庭占比70.5%，男女平等分担家务的家庭占比26.6%，男性做家务的家庭占比仅为2.8%。