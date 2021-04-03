P4G首尔峰会进入第二天 将发布《首尔宣言》后闭幕

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韩国国际广播电台报道：“全球绿色目标伙伴2030”(P4G)首尔峰会31日进入第二天，当天晚上10时起在文在寅总统的主持下举行首脑讨论环节。美国气候特使约翰-克里、丹麦首相梅特·弗雷德里克森、欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩、国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃出席会议。各国领导级人士将通过视频形式，就绿色恢复、碳中和、民官合作3个主题进行讨论。本次“全球绿色目标伙伴2030”峰会将于31日晚发布《首尔宣言》，然后闭幕，预计宣言将包括旨在克服新冠疫情和气候危机的国际社会合作方案以及旨在减排温室气体的《巴黎协定》履行方案。此前，文在寅总统在30日举行的“全球绿色目标伙伴2030”(P4G)峰会开幕式上表示，韩国将进一步上调2030年国家温室气体减排目标，预计韩方将在今年11月举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会上提出相关计划。文在寅还表示，为在气候环境领域增加针对发展中国家的援助，韩国到2025年将大幅扩大气候及绿色领域政府开发援助(ODA)，并新设500万美元规模的信托基金。文在寅强调，韩国将为连接发展中国家和发达国家全力以赴。文在寅还宣布韩国将推进申办2023年《联合国气候变化框架公约》缔约方大会。