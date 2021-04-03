新冠疫情下在韩非法滞留者比重创新高

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韩国国际广播电台报道：受新冠疫情影响，在韩国居住的非法滞留外国人比重创下历史新高。据法务部出入境外国人政策本部30日公布的统计年报显示，以4月为基准，韩国非法滞留外国人比重达19.7%，创下开始进行相关统计以来的最高值。新冠疫情暴发的去年1月(非法滞留外国人比重为16.3%)以后，韩国非法滞留外国人比重继续上升，除了2020年7月(18.8%→18.7%) 之外，非法滞留外国人比重从未下降。非法滞留者人数也未减少。虽然非法滞留者人数自2020年7月到达到39.9万余人，创下历史新高后，直到同年年底略有减少，但今年以来再次增加，4月达到39.2万余人。据分析，在以就业为目的入境的外国人当中，受新冠疫情影响，即使到了出国日期也继续留在韩国的情况接连不断，导致非法滞留外国人继续增加。随着新冠疫情暴发以来非法滞留者问题浮出水面，韩国法务部也采取了各种应对措施，比如对去年6月前主动出国的非法滞留外国人免除罚金和禁止入境措施，允许他们利用90天的短期签证(C-3)重新入境韩国等。而且政府还允许他们暂时从事季节性工作，并实施“在线事前申报制度”。但即便如此，非法滞留者比重仍继续上升，因此有观点认为，有必要采取其他有效方案。