日本外相茂木敏充：解决慰安妇问题因韩国态度而有所变化

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日本官员日前将陷入困境的慰安妇问题全都归咎于韩国。日本参议院议员有村治子5月31日在日本外相茂木敏充出席的日本参议院决算委员会会议上表示，韩日两国政府2015年就慰安妇问题达成协议， 其中规定慰安妇问题已经获得最终且不可逆转的解决，那么韩国政府对此持何种态度？对此，日本外相茂木敏充表示，坦率地说，解决慰安妇问题因韩国政府的态度而有所变化。日本参议院议员有村治子援引文在寅政府的主张表示，韩国政府称世界各国将慰安妇问题视为史无前例的战时女性人权遭到践踏的行为，借此对日本进行不当的诬陷和孤立。韩国正在向世界宣传毫无依据的历史认识。有村治子认为，韩国正在其国内营造不真实的舆论，并在扩散反日国际舆论，导致旅居海外的日本人遭到蔑视，子女也受到欺负。日本的国家信用和利益受到不计其数的损失。日本官房长官加藤胜信认为，《朝日新闻》报道的吉田清治对慰安妇的证言被视为日本强征了慰安妇。日军强征慰安妇的认识已在韩国等国际社会不断扩散，显示出问题的严重性。日本人吉田清治在1977年和1983年出版的《朝鲜人慰安妇和日本人》以及《我的战争罪行》书中证实，他曾在济州岛的农村地区强征200多名妇女充当日军慰安妇，并在1982年9月日本《朝日新闻》作出类似证言。之后，《朝日新闻》依据吉田清治的证言发表了相关文章，促使日本社会提高了对慰安妇问题的认识。