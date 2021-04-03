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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部1日透露，5月韩国出口额为507.3亿美元，与去年同期相比增长45%以上。以5月为基准，创下历来最高纪录。据统计，今年5月出口增加幅度是自1988年以来时隔32年创下的最高纪录。去年11月韩国出口转为增长势头，并在以后的7个月连续保持增长态势。尤其是今年4月和5月韩国出口自开始进行统计工作以来首次连续两个月保持40%以上的增长率。今年1月至5月，韩国累计出口额也创下历来最高纪录。从出口项目来看，半导体出口增长24.5%，连续11个月保持增长势头。石油制品出口额增幅创下15年来的最高纪录，达164%。汽车和石化产品增幅也超过90%。家电和二次电池出口表现也很强劲。在韩国15大出口主力产品中，14种产品出口呈现上涨势头，其中12种产品增幅达到两位数。产业通商资源部贸易投资室室长文东珉表示，韩国主力产品和新成长动力产品出口呈现均衡增长势头。另外，5月韩国进口额同比增长38%，为478亿美元。同月的贸易收支实现29亿美元顺差，这也是韩国连续第13个月实现贸易顺差。韩国政府表示，国际贸易呈现明显的恢复迹象，预计韩国出口将在短期内持续保持强劲势头，但是解决供应网和物流受阻问题为当务之急。