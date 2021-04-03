5月韩消费者物价上涨2.6% 涨幅创9年1个月来新高

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韩国国际广播电台报道：5月韩国消费者物价涨幅创9年1个月来新高。据韩国统计厅2日发布的“5月消费者物价动向”报告显示，5月韩国消费者物价指数为107.46，同比上升2.6%，涨幅创下2012年4月(2.6%)以来的最高值。今年以来，韩国消费者物价涨幅继续上升，1月为0.6%、2月1.1%、3月1.5%，4月超过2%达到2.3%，5月继续上升。从具体项目来看，商品价格同比上涨4.0%。因收成不佳和禽流感影响，农畜水产品价格上涨12.1%，继续保持两位数上涨。在石油类产品价格涨幅（23.3%）创下2008年8月(27.8%) 以来最高值的情况下，工业制品物价上涨3.1%。受电费下调影响，电费、水费和燃气费下降4.8%。此外，服务业价格上涨1.5%。房租价格同比上涨1.3%，涨幅创2017年11月（1.4%)以来的最高值，传贳和月租金分别上涨1.8%和0.8%。除农产品和石油类产品之外的指数上升1.5%。除食品和能源之外的指数上升1.2%。生活物价指数同比上升3.3%，新鲜食品指数同比上升13.0%。统计厅经济动向统计审议官鱼云善表示，石油类产品价格受去年价格较低带来的基数效应影响而大幅上涨，成为带动5月消费者物价涨幅大幅提升的主要原因。农畜产品价格也继续上升，且受原料费上涨影响，个人服务业价格也有所提高。