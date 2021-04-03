美副国务卿：任命对北特别代表意味着已准备好与北韩对话

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韩国国际广播电台报道：美国副国务卿温迪·舍曼2日表示，美国政府已准备好与北韩展开对话。正在访问东南亚地区的舍曼当天在泰国曼谷与亚洲记者团进行电话记者会时提到美国总统拜登最近任命金成为国务院对北韩政策特别代表，称这是美国准备好与北韩对话的又一个信号。舍曼还表示，希望北韩能够接受这种可能性（与美国对话的可能性），我们已将我们的政策告知北韩。拜登于5月21日与韩国总统文在寅举行首脑会谈后任命金成为对北韩政策特别代表，舍曼的这一发言为此举赋予了特殊意义。分析认为，舍曼所说的已告知北韩的政策是指4月底结束评估的美国新对北政策。《华盛顿邮报》此前曾报道，美国政府试图就新对北政策与北韩接触，不过未能得到回应。舍曼所说的已告知北韩是指美国最近再次试图与北韩接触，抑或通过媒体等其他渠道告知，目前尚不清楚。美国国务院副发言人贾丽娜·波特当地时间2日在电话记者会上就美国是否与北韩接触的相关提问表示，目前没有可公开的内容。金成于今年1月20日拜登就任当天被任命为负责东亚及太平洋地区事务的代理助理国务卿，当时他正担任美国驻印度尼西亚大使。2008年至2011年，金成曾担任北韩核问题六方会谈美国首席代表，并深入参与了奥巴马和特朗普政府时期的对北外交。