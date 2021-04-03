韩材料及零部件对日依赖度跌至新低

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：日本对韩国实施限贸措施将满2年，数据显示，韩国在材料及零部件领域的对日依赖度跌至历史最低水平。分析认为，这是韩国政府和企业合作推进相关产业竞争力提升和供应链稳定的结果。韩国产业通商资源部材料零部件综合信息官网的数据显示，今年1月至4月，韩国的材料及零部件累计进口额为647.95亿美元，其中日本产品为96.96亿美元，占比15.0%。这一比例较去年同期的16.1%下滑1.1个百分点，是2001年开始相关统计以来的最低值。韩国从日本进口材料及零部件金额占比于2003年达到峰值，为28.0%，此后逐年下滑，2014年跌至18.2%，之后徘徊在17%-18%之间，2019年进一步跌至15.9%。韩国从台湾的进口额占比则从去年的8.3%上升至今年的9.3%，从中国大陆的进口额占比也从29.1%上升至30.1%。韩国政府在日本实施限贸措施后发布了材料、零部件和设备产业竞争力提升对策，积极扶持相关技术的自主研发和生产以及供应链的多边化。部分企业还取得了半导体相关设备国产化的成果，核心产品进口地也实现了多边化。不过韩国在材料和零部件领域的对日贸易逆差进一步扩大。今年1月至4月为53.96亿美元，较去年同期增加7.9亿美元。韩国对日出口额仅为43亿美元，同比增长6.2%，从日本进口额则高达96.96亿美元。从商品种类来看，电子零部件（逆差19.02亿美元）、一般机械零部件（逆差64.4亿美元）、化学物质及产品（逆差13.01亿美元）、橡胶及塑料制品（逆差5.78亿美元）的逆差较大。材料及零部件领域的逆差依然是韩国对日贸易逆差的主要原因之一。今年1月至4月韩国对日总体贸易逆差为78.94亿美元，其中材料及零部件领域占据了较高的比例。