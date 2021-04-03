日政府主张无法接受韩国关于东京奥运会地图独岛标识的抗议

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韩国国际广播电台报道：韩日围绕东京奥运会官网独岛标识问题的争议日渐升温，日本坚持对独岛的主权，拒绝韩国提出的更正要求。日本政府发言人、官房长官加藤胜信2日在记者见面会上表示，韩国政府召见日本驻韩国大使馆总括公使相马弘尚，就东京奥运会官网地图将竹岛（日本对独岛的称呼）标识为日本领土进行抗议，对此日本也进行了反驳。加藤胜信表示，无论从历史还是国际法来看，竹岛都是日本的固有领土，完全无法接受韩国的抗议。加藤胜信还指出，东京奥组委已声明地图对竹岛的标识是客观的。加藤胜信还指出，根据《奥林匹克宪章》，反对出于政治和商业目的利用运动员是国际奥委会的角色和任务。日本之所以作此发言是因为目前韩国部分总统选举有力候选人提出抵制东京奥运会，韩国政府和大韩体育会也已向国际奥委会提出仲裁要求。韩国执政党共同民主党前党首李洛渊、前国务总理丁世均此前先后表示，若日本坚持不更正涉及独岛的地图，应考虑不参加东京奥运会等所有应对方式。京畿道知事李在明也致函国际奥委会，要求积极采取措施，删除日方地图的独岛标识。韩国文化体育观光部、大韩体育会于5月24日致函日本奥委会，要求更正地图，本月1日又同外交部召开有关机构会议，并决定致函国际奥委会，要求进行仲裁。东京奥运会官网介绍日本国内圣火传递路线的地图在岛根县上方即韩国独岛所在位置标识了一个点，使独岛看似为日本领土。韩国政府已于2019年7月向日本提出抗议，5月24日又通过日本驻韩国大使馆再次要求日方更正，不过日本拒绝了韩方的要求。