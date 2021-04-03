首尔公寓价格接近金融危机前的水平

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韩国国际广播电台报道：韩国经济副总理洪楠基对房价今年下半年可能再次出现波动的市场预期深表忧虑。洪楠基称，在房地产交易量急剧下降的情况下，5月江南区一家公寓要价上涨30%。洪楠基表示，以未反映物价上涨率的实际价格为准，首尔公寓价格已接近2008年因爆发金融危机而受到价格调整前的最高水平。如果将当时的公寓价格视为100，2013年价格下降至80，今年5月则升到99.5。洪楠基指出，美国可能缩减量化宽松政策，韩国政府也将加大家庭负债管理力度，应该考虑到这些因素。在谈到房地产供应问题时洪楠基表示，将积极考虑今年第3期新城市预先认购量再增加2000户的方案。洪楠基说，“2.4房地产政策”的住房供应目标是83.6万户，截至目前，政府已经公布22.9万户房屋的候选地。洪楠基还称，下月1日起将放宽针对老百姓和实际需求者的住房担保贷款比率（LTV）等贷款限制措施。政府还拟将公示价格在6亿至9亿韩元的房屋的财产税率调低0.05%，将力促相关《地方税法》修正案在本月内获国会通过。洪楠基还说，政府不会将本月起实施的“租赁申报制度”用作课税资料。实施该制度的目的并非为加大出租人的税金压力，将在3个月间密切关注该措施对市场的影响。